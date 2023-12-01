Чёрный Tesla Cybertruck получить за доплату в $6500, а ещё пикап может питать дом или заряжать другой электромобиль

«Второй этап презентации» Tesla Cybertruck после четырёхлетней паузы позволил узнать лишь часть подробностей о возможностях и характеристиках долгожданного электромобиля, товарный тираж которого пока измеряется лишь десятками штук.
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