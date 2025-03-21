Батрынча призвал депутатов поблагодарить ветеранов ВОВ, а не устраивать дискуссии по самопозиционированию

Вице-спикер парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча призвал депутатов, которые устроили во время обсуждения в парламенте проекта помощи ветеранам «дискуссию ради самопозиционирования», просто поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны.
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