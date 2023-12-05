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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Круглый стол с добровольцами ЮВАО

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Поэтому сегодня в Управлении по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве состоялась встреча с представителями добровольных объединений пожарной охраны округа в формате круглого стола.

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