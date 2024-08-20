Более 5,5 тысячи гектаров земли выделено в Челябинской области для строительства

В Челябинской области выявлено более 5,5 тысячи гектаров свободной для строительства земли. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионе зафиксировано пять тысяч 284 земельных участка под частные дома, по многоквартирным домам — 448 участков.
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