Коммерсант: Россети хотят стать единым оператором электрозаправок в России

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство РФ думает над созданием единого оператора зарядных станций для электромобилей в России, на этот статус претендует госхолдинг "Россети", пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли и федерального чиновника.
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