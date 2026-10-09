Минобрнауки предложило поощрять высокий балл ЕГЭ при поступлении

Абитуриентам российских вузов могут начать начислять от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам, которые не использовались при поступлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мерц готов лично ...
- Мерц готов лично ...
- Мерц готов лично ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым