Страна и люди
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Страна и люди

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Минобрнауки предложило поощрять высокий балл ЕГЭ при поступлении

Минобрнауки предложило поощрять высокий балл ЕГЭ при поступлении

Абитуриентам российских вузов могут начать начислять от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам, которые не использовались при поступлении.

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