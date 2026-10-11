Таизский котел. 11.10.2026

Таизский котел к исходу 11 октября.К ночи пала оборона города Аль-Мисрах. Бои идут уже у окраин Таиза куда отползают разбитые саудовские части.
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