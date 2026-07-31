Захар Прилепин: Живые должны слышать ещё живых

Николай Кузнецов

тимур чагалидзе Нет Леха. Не совсем так. И евреи воевали в окопах и русские и др. прятались по тылам. Никого не хочу выгораживать, но звёзды героев получали люди разных национальностей! Пригожин был одиозной и неоднозначной фигурой. Ничего не могу про него сказать, хотя он сделал не мало в борьбе с укронацистами. Прилепин же, на своем месте и на своем участке фронта. Жил, они и в Африке жиды. Еврей еврею рознь. Так что зря ты затеял спор с Кузнецовым!

Возле нас неподалеку жил пожилой еврей, воевал в ВОВ, был ранен и даже женился на выхаживавшей его медсестре. У нас вообще в округе жило довольно много евреев, единственно это то, что слегка сторонились, но дети их были обычные ребята. Один еврей вообще выпивоха. Этому Тану может какой еврей в карман нагадил, вот он и визжит😀