Интересно иной раз проследить за украинской сетевой жизнью. Там же живые людские голоса! Тут так называемый всеукраинский «5 канал» опубликовал новость, что с театральных гастролей в Польше не вернулись двое украинских артистов.
Захар Прилепин: Живые должны слышать ещё живых
Комментарии
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Николай Кузнецов
тимур чагалидзе
Нет Леха. Не совсем так. И евреи воевали в окопах и русские и др. прятались по тылам. Никого не хочу выгораживать, но звёзды героев получали люди разных национальностей! Пригожин был одиозной и неоднозначной фигурой. Ничего не могу про него сказать, хотя он сделал не мало в борьбе с укронацистами. Прилепин же, на своем месте и на своем участке фронта. Жил, они и в Африке жиды. Еврей еврею рознь. Так что зря ты затеял спор с Кузнецовым!
Возле нас неподалеку жил пожилой еврей, воевал в ВОВ, был ранен и даже женился на выхаживавшей его медсестре. У нас вообще в округе жило довольно много евреев, единственно это то, что слегка сторонились, но дети их были обычные ребята. Один еврей вообще выпивоха. Этому Тану может какой еврей в карман нагадил, вот он и визжит😀
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1 м.
Сергей Kоролев
Прилепин на своём месте! Только его мало кто хочет слышать!
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1 м.
ЕШ
Елена Шах
Нормальненько:( - то есть мы еще и виноваты?!.. например и в том, что киевляне по сей день заполняют концертные залы и ржут над шутками "Квартала 95" о мертвых москалях? - ой, бедные, понять и простить?.. и что покупают! и жрут колбасу "копченый ватник" и т.п.?... и, кстати, мы не делали ничего подобного Одессе-2014 и не приматывали людей скотчем к столбам на улице... = так что не надо все валить в одну кучу:((...
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1 м.
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