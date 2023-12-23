РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Гамодин
    Самый бездарный губер за всю историю города!!!!!«Мы строим мегапо...
  • Павел
    Дебилы запрещая выезд лишают бюджет денегПочти пяти миллио...
  • Галина Друзина
    Ха, ха, ха.Рэпера Vacio посл...

«Мы строим мегаполис XXI века»: Александр Беглов рассказал об успехах Санкт-Петербурга за 20 лет

«Мы строим мегаполис XXI века»: Александр Беглов рассказал об успехах Санкт-Петербурга за 20 лет

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» 23 декабря проходит День Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов рассказал о мегапроектах, которые уже меняют жизнь города, а также присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и побывал на стенде Донецкой народной республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Гамодин
Самый бездарный губер за всю историю города!!!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх