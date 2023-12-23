«Мы строим мегаполис XXI века»: Александр Беглов рассказал об успехах Санкт-Петербурга за 20 лет

На ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» 23 декабря проходит День Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов рассказал о мегапроектах, которые уже меняют жизнь города, а также присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и побывал на стенде Донецкой народной республики.
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