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Депутат Бадалян: в Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов

Депутат Бадалян: в Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов

В Армении в настоящий момент обсуждается вопрос отключения российских телевизионных каналов. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала депутат Национального собрания закавказской республики Лусине Бадалян.

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