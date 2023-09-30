Депутат Бадалян: в Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов

В Армении в настоящий момент обсуждается вопрос отключения российских телевизионных каналов. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделала депутат Национального собрания закавказской республики Лусине Бадалян.
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