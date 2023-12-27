Стормовски: «Интернасьонал» арендует Ренана у «Зенита» с опцией выкупа

Защитник «Зенита» Роберт Ренан на правах аренды может перейти в бразильский «Интернасьонал». По информации журналиста Тиаго Стормовски в соцсетях, бразильский клуб планирует арендовать игрока с возможностью выкупа.
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