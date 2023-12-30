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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льорис расторг контракт с «Тоттенхэмом» для перехода в «Лос-Анджелес». Он провел 447 матчей за клуб

Льорис расторг контракт с «Тоттенхэмом» для перехода в «Лос-Анджелес». Он провел 447 матчей за клуб

Француз расторг контракт с английским клубом после 12 сезонов выступлений, сообщает L’Équipe. Соглашение действовало до лета 2024 года.

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