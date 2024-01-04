Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Responsible Statecraft: если отложить переговоры на слишком долгое время, то у России останется мало стимулов для компромисса

Responsible Statecraft: если отложить переговоры на слишком долгое время, то у России останется мало стимулов для компромисса

Руководитель евразийской программы в Институте Куинси Анатоль Ливен в статье для институтского информационного портала Responsible Statecraft заявил, что военный и экономический баланс в украинском конфликте значительно сместился в пользу России.

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