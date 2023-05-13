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Из воспоминаний советского снайпера: однажды под одежду залез мышонок

Из воспоминаний советского снайпера: однажды под одежду залез мышонок

Снайпер является одной из самых сложных воинских специальностей. Эти профессионалы своего дела должны обладать не только специфическими навыками, которые осваиваются годами, но и иметь нечеловеческую выдержку, а также морально-психологическую подготовку.

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