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В Мурманске начали продавать места в бомбоубежище с провиантом и магазином

В Мурманске начали продавать места в бомбоубежище с провиантом и магазином

Объявление о продаже мест в мурманском бомбоубежище опубликовали местные СМИ.За 60 тысяч рублей жителям Мурманска предлагают гарантированное место в привилегированном бомбоубежище в 200 кв.

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