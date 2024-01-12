«Впишутся» теперь официально: Великобритания и Украина подпишут соглашение в сфере безопасности

Великобритания должна стать первой страной G7, подписавшей конкретное соглашение по безопасности, которое было подписано государствами-членами саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году и согласовано Великобританией и Киевом.
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