Боливия заинтересована увеличить экспорт лития в Россию

Боливия хочет нарастить экспорт карбоната лития в Россию. Об этом заявил "Известиям" директор боливийского департамента планирования министерства углеводородов и энергетики Фредди Густаво Веласкес Роблес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии