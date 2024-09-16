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Боливия заинтересована увеличить экспорт лития в Россию

Боливия хочет нарастить экспорт карбоната лития в Россию. Об этом заявил "Известиям" директор боливийского департамента планирования министерства углеводородов и энергетики Фредди Густаво Веласкес Роблес.

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