Имейте ввиду☝️☝️☝️ Плесень и мышьяк нашли в сушёной и вяленой рыбе к пиву от «Перекрёстка» и «Сухогруза».
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Имейте ввиду☝️☝️☝️ Плесень и мышьяк нашли в сушёной и вяленой рыбе к пиву от «Перекрёстка» и «Сухогруза».