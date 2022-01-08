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Захарова предложила США «поднять настроение» перед переговорами с РФ

Захарова предложила США «поднять настроение» перед переговорами с РФ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова американского чиновника о «неоптимистичном» настрое Вашингтона в преддверии переговоров с Москвой, предложив ему чем-нибудь поднять настроение.

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