Лидеры МАЗа и КАМАЗа выбыли из борьбы за победу на ралли «Золото Кагана»МАЗ-СПОРТавтоГонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович выбыл из борьбы за победу на ралли-рейде «Золото Кагана», стартовом этапе чемпионата России 2025 года.