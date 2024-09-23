В Челябинской области обнаружили лихорадку Западного Нила

РНК вируса опасного заболевания обнаружили у комаров на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», исследования комаров на территории заповедника проводили ы этом году ученые из Волгограда.
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