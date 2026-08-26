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Аргументы и Факты

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Володин: Запад вооружает киевский режим, чтобы сдержать развитие РФ

Володин: Запад вооружает киевский режим, чтобы сдержать развитие РФ

Оказание Западом поддержки киевскому режиму, в том числе обеспечение его вооружениями, имеет целью сдерживание развития РФ, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ИС «Вести».

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