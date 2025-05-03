В войска беспилотных систем стоит включить взрывотехников — командир

Желательный состав формируемых войск беспилотных систем РФ рассказал командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Днепр» с позывным Мазута, 3 мая сообщает ТАСС.
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