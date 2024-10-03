30 минут на кухне: пикантный салат из кабачков, перца и орехов

Салат состоит из простых ингредиентов, но вкус у него интересный и даже необычный. Кабачки и болгарский перец обжариваются, грецкие орехи оригинально дополняют овощи, а зелень, чеснок и соевый соус придают блюду аромат и пикантность.
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