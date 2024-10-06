На правом берегу Днепра заметили западные танки и БМП Bradley

Разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным «Пух» сообщил, что переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетехника стран НАТО, включая танки и БМП Bradley, была замечена на правом берегу Днепра на херсонском направлении.