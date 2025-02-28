Лады, которые от нас прятали – фотоподборка с историями

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно же, ВАЗ. Она же – Лада.Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории АВТОВАЗа раритетами.
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