Лады, которые от нас прятали – фотоподборка с историями

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно же, ВАЗ. Она же – Лада.Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории АВТОВАЗа раритетами.