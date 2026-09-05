15+ историй из кафе и ресторанов, где к заказу прилагалась порция сюрпризов и хорошего настроения

Кафе и рестораны — это не просто места, где едят. Здесь признаются в любви, находят нужные слова, встречают старых знакомых, делают неожиданные предложения и иногда становятся случайными свидетелями чужой, но совершенно захватывающей истории.
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