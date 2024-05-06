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Военное обозрение

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Царица Тамара и «Золотой век» Грузии

Царица Тамара и «Золотой век» Грузии

Грузия на пике своего развития, образ царицы Тамары в поэме Руставели, угасание и распад Грузинского государства при её преемниках.

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