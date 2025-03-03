«Напоминает, что TES 6 так выглядеть не будет»: художник покорил игроков реали...

«Напоминает, что TES 6 так выглядеть не будет»: художник покорил игроков реалистичной версией деревни Ривервуд из The Elder Scrolls V: SkyrimЖивописная деревня Ривервуд является одним из первых поселений на пути игрока в The Elder Scrolls V: Skyrim.