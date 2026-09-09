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У Ямаля 5 (4+1) очков в 5 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер отдал ассист на Рафинью в матче с «Фейеноордом»

Ламин Ямаль отдал первую голевую передачу в этом сезоне. Вингер «Барселоны» ассистировал Рафинье , открывшему счет на 3-й минуте матча с « Фейеноордом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

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