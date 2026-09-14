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До и после: 20 фото людей, которые решили завязать с наркотиками

До и после: 20 фото людей, которые решили завязать с наркотиками

Наркомания — очень серьезная проблема, которая ежегодно уносит тысячи жизней. Но и те, кому удается избежать смерти, страдают от жутких последствий, связанных с употреблением наркотиков.

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