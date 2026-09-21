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Глава Microsoft AI призвал США не откладывать меры безопасности из-за Китая

Глава Microsoft AI призвал США не откладывать меры безопасности из-за Китая

Мустафа Сулейман считает, что конкуренция в области ИИ не должна мешать независимой проверке систем, контролю человека и международным соглашениям безопасности Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман заявил, что конкуренция с Китаем не должна становиться причиной для отсрочки мер безопасности в области искусственного интеллекта.

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