Глава Microsoft AI призвал США не откладывать меры безопасности из-за Китая

Мустафа Сулейман считает, что конкуренция в области ИИ не должна мешать независимой проверке систем, контролю человека и международным соглашениям безопасности Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман заявил, что конкуренция с Китаем не должна становиться причиной для отсрочки мер безопасности в области искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым