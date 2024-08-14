В Актау снижено давление технической воды

Об этом сообщили в ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «В связи с проведением ремонтных работ на ЦУВС-1 сегодня, 14 августа, будет временное снижение давления технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города до 16 часов.
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