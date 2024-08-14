Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я бы и сам помог,но сам в долгах сижу!Полтысячи собак м...
  • Eduard
    Помогите бедолагам!Полтысячи собак м...
  • Аркадий Шацкий
    В Актау дерево вырастить - подвиг, оказывается не только из за климата.Бьют по рукам: жи...

В Актау снижено давление технической воды

В Актау снижено давление технической воды

Об этом сообщили в ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «В связи с проведением ремонтных работ на ЦУВС-1 сегодня, 14 августа, будет временное снижение давления технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города до 16 часов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх