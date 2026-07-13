Битва за Краматорск: Овраги перешли на сторону наших ДРГ

Юрий Ильинов

Чадаев: Россия несёт такие убытки от драндулетов с мотором от газонокосилки Россия несёт несоразмерно большие потери от атак сравнительно простых и дешёвых украинских беспилотников, считает глава научно-производственного центра «Ушкуйник», политолог Алексей Чадаев. По его мнению, проблема заключается не столько в отсутствии средств поражения, сколько в невыстроенной системе обнаружения, идентификации и перехвата воздушных целей. «То, что в нас летит, вообще не является страшным сверхоружием. Это “пердолеты” с движком от газонокосилки, с корпусом из фанеры или дешевого пластика, с очень простым управлением»,— заявил господин Чадаев в интервью «БИЗНЕС Online». Он назвал позором то, что подобные аппараты наносят России значительный ущерб, в том числе поражая нефтеперерабатывающие и другие инфраструктурные объекты. Алексей Чадаев — политолог, бывший сотрудник администрации президента и организатор форума операторов боевых беспилотников «Дронница», ныне возглавляющий НПЦ «Ушкуйник». По его словам, 24 февраля 2022 года он отправил находившиеся у него дома дроны в Донецк, затем собирал аппараты у знакомых, закупал их на пожертвования и доставлял на фронт. Позднее его команда занялась обучением операторов и разработкой собственных ударных и разведывательных БПЛА. Для борьбы с дальнобойными беспилотниками Чадаев предлагает создать единого оператора «сенсорного поля», который объединит данные радаров, камер, акустических датчиков и тепловизоров. Информация должна обрабатываться в общей цифровой системе, определяющей тип аппарата, его координаты и вероятную траекторию. Развернуть такую инфраструктуру, по его мнению, можно на вышках мобильной связи и мощностях «Ростелекома», банков и крупных российских IT-компаний. Ключевым стимулом эксперт считает прямое премирование за результаты. «На уровне государства надо премировать за каждый сбитый дрон, причем и того, кто сбил, и регион, на территории которого сбили», — заявил он. Отдельные выплаты, по его замыслу, следует установить за обнаружение и уничтожение каждого типа БПЛА, а средства перечислять как непосредственным участникам перехвата, так и в региональные бюджеты. «Что дешевле: заплатить за каждую обнаруженную цель или за ремонт каждого НПЗ?» – задает вопрос Чадаев. Кроме того, он предлагает рассредоточивать критически важную инфраструктуру и логистику, не концентрируя топливо, энергетику и производство в нескольких крупных объектах. В частности, вместо крупных перевозчиков могут использоваться многочисленные малые суда, а вместо единичных крупных предприятий сделать ставку на небольшие распределенные мощности. По словам политолога война дронов требует массовых и дешевых решений: перехватчик сам по себе является лишь последним и наиболее простым элементом системы.