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Более 1000 Хабаровских школьников прошли сборы в учебно-методическом центре патриотического воспитания «Авангард»

Более 1000 Хабаровских школьников прошли сборы в учебно-методическом центре патриотического воспитания «Авангард»

Основной целью данных сборов являются воспитание патриотизма и любви к Родине, формирование высоких моральных качеств граждан и проведение военно-профессиональной ориентации.

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