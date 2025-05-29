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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Илон Маск поймал на слове стримера Asmongold — теперь тому придется стримит...

Илон Маск поймал на слове стримера Asmongold — теперь тому придется стримить в соцсети X бесплатноСтример Asmongold поделился планами по мультистримингу, особо выделив платформу X, и выразил готовность помочь улучшить её для других вещателей.

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