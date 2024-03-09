Власти Крыма обвинили страны НАТО в агрессии

Появление военных самолетов стран НАТО над Черным морем – акт откровенной агрессии. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.
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