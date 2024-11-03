Школьники Конаковского округа отметили День библиотек

В последний понедельник октября традиционно отмечается Международный день школьных библиотек. В школах Конаковского округа под началом «Навигаторов детства» подготовили множество активностей, посвящённых хранилищу знаний и источнику вдохновения – школьной библиотеке.
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