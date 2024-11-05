Подарок закадычному другу

Жили-были два друга. Ну как друга… Скорее всего, они так никогда и не встретились лично. Но у них имелись общие интересы и цели, поэтому они помогали друг другу добрым словом, советом, возможно деньгами или другими ценностями.
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