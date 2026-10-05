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«За всю жизнь я никогда об этом не слышал»: Бен Аффлек впервые опроверг слухи о романе с Шакирой

«За всю жизнь я никогда об этом не слышал»: Бен Аффлек впервые опроверг слухи о романе с Шакирой

Бен Аффлек впервые прокомментировал слухи о романе с Шакирой. Разговоры на эту тему появились в Сети после того, как актёр расстался с Дженнифер Лопес: утверждалось, что свести его с певицей пыталась телеведущая Ана Наварро.

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