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ДумаТВ

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Путин назвал энергию базовым ресурсом российской экономики

Путин назвал энергию базовым ресурсом российской экономики

РФ намерена развивать собственные системы накопления энергии как важный элемент энергобезопасности и модернизации инфраструктуры.

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