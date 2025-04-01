5 работ художника Данилы Карамушкина в проекте «АртАкт»

«Сноб» каждую неделю размышляет о вечном в проекте «АртАкт». По просьбе редакции современные художники рисуют любовь, ненависть, жизнь, смерть и мечтуДанил Карамушкин родился в Пятигорске — городе, где горы встречаются с равнинами, а древние ландшафты хранят следы культурных слоев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии