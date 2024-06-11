Олег Царёв: Зеленский и Ермак становятся токсичным для зарубежных элит

«Растёт беспокойство по поводу того, что Зеленский всё больше полагается на горстку подхалимов внутри страны»; «Масштабная коррупция в Украине становится источником всё большего напряжения между США и Киевом», — эти цитаты из британской The Times приоткрыли для мира завесу происходящего в «киевском царстве», а именно сообщили о токсичной роли главы офиса президента Андрея Ермака в политических процессах в Украине.