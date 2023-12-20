Названы самые востребованные профессии в Петербурге в 2023 году

Больше всего петербуржцев интересовала работа в качестве проектных менеджеров. Петербуржцы в этом году были достаточно активны на рынке труда: с начала года они разместили или обновили более 1,6 млн резюме.
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