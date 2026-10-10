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Царьград

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Владимир Потанин обсудил "сверхналог" и фискальную политику

Владимир Потанин обсудил "сверхналог" и фискальную политику

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК рассказал о вызовах экономической разбалансировки, потенциальном введении "сверхналога" и необходимости стабильной фискальной политики в рамках инвестиционного цикла.

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