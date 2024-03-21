«Имя красивое, но оно довольно-таки сильную энергетику несет», – Елена Север рассказала о том, какой растет ее внучка и на кого она похожа

В январе Елена Север и Владимир Киселев впервые стали бабушкой и дедушкой. Младший наследник пары подарил знаменитым родителям внучку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Подставила отца: дочь Стаса Михайлова после скандала с Пугачевой демонстрирует шикарную жизнь за рубежом
- «Она замечательная, но не подходит по IQ», – Анита Цой лично подбирает жену для единственного сына
- «Я не буду лукавить», – жена Евгения Петросяна откровенно рассказала о подробностях рождения дочери
Свежие комментарии