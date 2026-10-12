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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Вьетнам обогнал ОАЭ по популярности среди премиальных туристов

Вьетнам обогнал ОАЭ по популярности среди премиальных туристов

Вьетнам обогнал ОАЭ по доле бронирований премиальных туров — за девять месяцев 2026 года его доля выросла с 1,7% до 7%, тогда как доля Эмиратов сократилась с 19,4% до 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Onlinetours Premium.

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