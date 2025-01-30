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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский о 3:0 с «Лос-Анджелесом»: «Ребята упорно оборонялись. Это была плотная игра. Здорово набрать два очка»

Вратарь «Флориды» отбил все 29 бросков по своим воротам. «Ребята, как всегда, упорно оборонялись, играли в тяжелую игру.

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