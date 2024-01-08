Подмосковная электричка насмерть сбила 16-летнего подростка на Рождество

В Московской области трагически погиб 16-летний подросток. Мальчика сбил поезд. Инцидент произошел днем в минувшее воскресенье, 7 января, на 82-м километре платформы Загорянская Ярославского направления, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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