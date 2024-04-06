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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft сформировала новую команду, которая займётся обратной совместимостью ...

Microsoft сформировала новую команду, которая займётся обратной совместимостью ...

Microsoft сформировала новую команду, которая займётся обратной совместимостью XboxСара Бонд была назначена президентом Xbox несколько месяцев назад и положила начало своего рода реорганизации, чтобы оптимизировать игровую организацию Microsoft и позиционировать себя на будущее.

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