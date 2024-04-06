Microsoft сформировала новую команду, которая займётся обратной совместимостью XboxСара Бонд была назначена президентом Xbox несколько месяцев назад и положила начало своего рода реорганизации, чтобы оптимизировать игровую организацию Microsoft и позиционировать себя на будущее.
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